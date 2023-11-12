تربية الكرك تفتتح أسبوعا ثقافيا

الوكيل الإخباري - افتتح مدير التربية والتعليم لقصبة الكرك، الدكتور علي الفقرا، بالتعاون مع مجلة وسام التي تصدر عن وزارة الثقافة، ممثلةً برئيس تحرير المجلة منير الهور، اليوم الأحد، في مدرسة المرج الأساسية المختلطة أسبوعا ثقافيا.

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وقال الفقرا إن المديرية تسعى من خلال مدارسها لجعل القراءة عادة متأصّلة لدى طلبتها، وتحرصُ من خلال مكتبات المدارس إلى إنشاءِ جيل قارئ ومفكر في مختلف القضايا المجتمعية، مشيرا إلى أن فعاليات الأسبوع الثقافي ستشتمل على معرض للكتب والقصص والمجلات وقراءات قصصية وقراءات شعرية ومحاضرة ثقافية للطالبات تحت عنوان: "كيف أكون كاتبا"، ومحاضرة تربوية للأمهات تحت عنوان: "كيف أشجع ابنتي على القراءة؟".



بدورها، أشارت مديرة ثقافة الكرك، عروبة الشمايلة، إلى أن الأسبوع الثقافي الذي تنفذه مجلة وسام يهدفُ إلى تعزيز لغتنا العربية وتنمية مهارتهم في كتابة القصص والشعر.