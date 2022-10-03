تعرف على رأي الاردنيين بالتوقيت الصيفي والشتوي

الوكيل الاخباري - أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية انه سيطلق استطلاعه للرأي "نبض الشارع الأردني -31" غداً الثُلاثاء 4/10/2022.



وبخصوص التوقيت الشتوي ، بين المركز ان نتائج الاستطلاع أظهرت أن الغالبية العُظمى من الأردنيين (61%) مع إبقاء العمل بنظام التوقيت الصيفي/الشتوي أي تغيير التوقيت حسب الفصل.



في المقابل فان (25%) من المستطلعة آرائهم مع إبقاء التوقيت الصيفي طوال العام، و(11%) مع ابقاء التوقيت على النظام الشتوي طوال العام.

اضافة اعلان