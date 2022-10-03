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الإثنين، 03-10-2022 05:56 م

تعرف على رأي الاردنيين بالتوقيت الصيفي والشتوي

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الوكيل الاخباري - أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية انه سيطلق استطلاعه للرأي "نبض الشارع الأردني -31" غداً الثُلاثاء 4/10/2022.

وبخصوص التوقيت الشتوي ، بين المركز ان نتائج الاستطلاع أظهرت أن الغالبية العُظمى من الأردنيين (61%) مع إبقاء العمل بنظام التوقيت الصيفي/الشتوي أي تغيير التوقيت حسب الفصل.

في المقابل فان (25%) من المستطلعة آرائهم مع إبقاء التوقيت الصيفي طوال العام، و(11%) مع ابقاء التوقيت على النظام الشتوي طوال العام.

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