تعّرف على مطالب عائلة الصيدلاني قازان ضحية جريمة القتل بعمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - منحت عشيرة قازان عطوة اعتراف لمدة 3 اشهر، بمقتل ابنها الصيدلاني نزار وليد قازان.

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واشترطت العطوة التي ضمت شيوخ ووجهاء محافظة اربد عامة، اعدام القاتل، وعدم توكيل محامي من قبل عشيرة القاتل، والمطالبة بكافة الحقوق المدنية والعشائرية والحقوقية لذوي المتوفي، واستنكار الجريمة من قبل عشيرة القاتل.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام قال وقت حدوث الجريمة انه ورد بلاغ لمديرية شرطة جنوب عمان بتعرض مواطن للاصابة بعيارات نارية اثناء مسيره بمركبته من قبل شخص مجهول كان يستقل مركبة اخرى،وأُسعف للمستشفى بحالة سيئة، وفي صباح اليوم التالي فارق الحياة متأثراً باصابته .

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