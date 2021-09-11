السبت 11-09-2021
الوكيل الاخباري

مسيرات بالضفة والداخل الفلسطيني تضامناً مع الأسرى

أبو عبيدة : أبطال عملية سجن جلبوع سيخرجون مجددا

شركة كي بي دبليو الاردنية للاستثمار تنعى الأميرة دلال بنت سعود

التعليم العالي : الكشف عن شهادات معادلة مزورة

الاردن يدين إطلاق طائرة مُسيرة تجاه السعودية

وزير الثقافة يرعى حفل تأبين الفنان التشكيلي اللحام

21 قيادية ينهين مساقا عن النسوية والتنظيم المجتمعي

بيان صادر عن مديرية الامن العام

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

إعلان هام من وحدة تنسيق القبول الموحد للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الاجنبية

السبت، 11-09-2021 06:52 م

تعّرف على مطالب عائلة الصيدلاني قازان ضحية جريمة القتل بعمان

main_image613cc3489d590


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - منحت عشيرة قازان عطوة اعتراف لمدة 3 اشهر، بمقتل ابنها الصيدلاني نزار وليد قازان.

اضافة اعلان


واشترطت العطوة التي ضمت شيوخ ووجهاء محافظة اربد عامة، اعدام القاتل، وعدم توكيل محامي من قبل عشيرة القاتل، والمطالبة بكافة الحقوق المدنية والعشائرية والحقوقية لذوي المتوفي، واستنكار الجريمة من قبل عشيرة القاتل.

 

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام قال وقت حدوث الجريمة انه ورد بلاغ لمديرية شرطة جنوب عمان بتعرض مواطن للاصابة بعيارات نارية اثناء مسيره بمركبته من قبل شخص مجهول كان يستقل مركبة اخرى،وأُسعف للمستشفى بحالة سيئة، وفي صباح اليوم التالي فارق الحياة متأثراً باصابته .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التعليم العالي

التعليم العالي : الكشف عن شهادات معادلة مزورة

رئاسة

الاردن يدين إطلاق طائرة مُسيرة تجاه السعودية

w

وزير الثقافة يرعى حفل تأبين الفنان التشكيلي اللحام

w

21 قيادية ينهين مساقا عن النسوية والتنظيم المجتمعي

مديرية الامن العام

بيان صادر عن مديرية الامن العام

9201911173456894190860

إعلان هام من وحدة تنسيق القبول الموحد للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الاجنبية

أخبار متعلقة
820213017584740496526

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الجريري والحميمات