تعرّف على مواقيت الافطار والامساك خلال رمضان في الأردن

الوكيل الإخباري - بينت الحسابات الفلكية أن أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام في الأردن سيكون يوم السبت الموافق 2 نيسان المقبل، وآخر يوم من أيام الشهر الفضيل في 1 أيار القادم.
وبحسب امساكية الشهر الكريم، التي اطلع عليها " الوكيل الإخباري" فإن ساعات الصيام في المملكة سوف تصل إلى 15 ساعة.
وتظهر الامساكية، أن أطول يوم صيام في الأردن سيكون في 30 رمضان، الموافق 1 أيار المقبل، ويكون وقت اذان المغرب تمام الساعة 7:23,، ووقت اذان الفجر تمام الساعة 4:21.
كما سيكون اذان الفجر أول أيام الشهر الفضيل وفقاً لتوقيت العاصمة عمان، تمام الساعة 5:01 ووقت اذان المغرب تمام 7:03، وهو أقصر أيام الصيام.
تاليا امساكية الشهر الفضيل وفقاً لتوقيت للعاصمة عمان.
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