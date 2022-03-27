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الأحد، 27-03-2022 04:50 م

تعرّف على مواقيت الافطار والامساك خلال رمضان في الأردن

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الوكيل الإخباري - بينت الحسابات الفلكية أن أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام في الأردن سيكون يوم السبت الموافق 2 نيسان المقبل، وآخر يوم من أيام الشهر الفضيل في 1 أيار القادم. 

وبحسب امساكية الشهر الكريم، التي اطلع عليها " الوكيل الإخباري" فإن ساعات الصيام في المملكة سوف تصل إلى 15 ساعة.

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وتظهر الامساكية، أن أطول يوم صيام في الأردن سيكون في 30 رمضان، الموافق 1 أيار المقبل، ويكون وقت اذان المغرب تمام الساعة 7:23,، ووقت اذان الفجر تمام الساعة 4:21.

كما سيكون اذان الفجر أول أيام الشهر الفضيل وفقاً لتوقيت العاصمة عمان، تمام الساعة 5:01 ووقت اذان المغرب تمام 7:03، وهو أقصر أيام الصيام. 

تاليا امساكية الشهر الفضيل وفقاً لتوقيت للعاصمة عمان. 



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