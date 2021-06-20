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توجه لحجب تطبيقات معينة لمنع 'الغش ' في امتحانات التوجيهي

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التربية لـ الوكيل: هذه عقوبة من يلجأ للغش في الامتحان وتعلق على حجب بعض التطبيقات

الأحد، 20-06-2021 09:58 ص

مخاطبة شركات الاتصالات

توجه لحجب تطبيقات معينة لمنع 'الغش ' في امتحانات التوجيهي

هيث
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات


الوكيل الإخباري - تؤكد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنه حفاظاً على نزاهة التوجيهي الذي يعتبر مصلحة وطنية عليا وأساس العملية التعليمية والأكاديمية، ولضرورة أن تعكس النتائج قدرات الطلاب من خلال تحقيق العدالة والشفافية.

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وأضافت الهيئة ، الأحد ، في بيان وصل "الوكيل الإخباري " نسخة منه ، أنه وكخطوة احترازية لمنع "الغش" أو تسريب أسئلة الامتحانات، فقد قامت الهيئة بمخاطبة شركات الاتصالات المتنقلة لغايات حجب كافة التطبيقات التي تؤثر على سير الامتحانات تحقيقاً للعدالة ولمصداقية النتائج وذلك اعتباراً من 24/6/2021 ولغاية 15/7/2021 في كافة مدارس المملكة التي سيتم عقد الامتحانات فيها وخلال فترة الامتحانات فقط.

كما تشير الهيئة أن الحجب يتم قبل دقائق قليلة من بدء الامتحانات وينتهي بعدها بقليل.

 

وأكدت الهيئة أنه ونتيجة لطبيعة تغطية شبكات الاتصالات فقد تظهر بعض مناطق الحجب خارج منطقة المدارس، ولكنها بطبيعتها مؤقتة وتتم لتحقيق الغاية منها، كما تشير الهيئة بأن قرار الحجب قد تم بالتنسيق ما بين وزارة التربية والتعليم والهيئة.

 

 

 

 


 




 

 


 

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