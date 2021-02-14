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قرارات لمجلس الوزراء

الأحد، 14-02-2021 08:39 م

توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بعد ارتفاع الاصابات

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الوكيل الاخباري - ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تطوّرات الحالة الوبائيّة في ضوء ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا ونسب الفحوصات الإيجابيّة خلال الأيّام القليلة الماضية.

وأكّد رئيس الوزراء خلال الجلسة ضرورة تشديد الرقابة وتكثيفها على الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامّة بالنسبة للأفراد والمنشآت، وفي مؤسّسات القطاعين العام والخاص، مشدّداً على عدم التهاون مع أيّ مخالفات يتمّ ضبطها، وتطبيق أوامر الدّفاع والتعليمات الصادرة بموجبها بحقّ المخالفين.

كما شدّد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأفراد والمنشآت في المخابز والأسواق خصوصاً في ظلّ التطوّرات المتوقّعة للحالة الجويّة، والتأكّد من التزام الجميع بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وتلافي الازدحامات والتجمّعات، من أجل الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم، وتفادياً لانتقال العدوى بينهم في ضوء تطوّرات الحالة الوبائيّة.

ووجّه رئيس الوزراء إلى بقاء اللجنة الوطنيّة لمكافحة الأوبئة والجهات الصحيّة في حالة انعقاد مستمرّ لدراسة تطوّرات الحالة الوبائيّة ومستجدّاتها، وإجراء تقييم دوري لها، للاطلاع على التوصيات الصادرة عنها والمستندة إلى الآراء الطبيّة قبل اتخاذ القرارات المناسبة.

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واستمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدّمه وزير الصحّة الدكتور نذير عبيدات حول مستجدّات الحالة الوبائيّة في ضوء ارتفاع عدد حالات الإصابة ونسب الفحوصات الإيجابيّة.


 




 

 


 

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