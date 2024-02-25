توجيهات من مدير الأمن العام اليوم الاحد

الوكيل الاخباري - أكّد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة خلال زيارته اليوم لمديرية الدفاع المدني على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به مديرية الدفاع المدني في تقديم الخدمات الإنسانية الشاملة على مدار الساعة وفي مختلف الظروف والأحوال ، مشيدا بجاهزيتها ومستويات تطوّرها وحرفية منتسبيها.



وبيّن اللواء المعايطة، أن ما يقدمه منتسبو الدفاع المدني من جهود احترافية دؤوبة هي موضع اعتزاز قيادتنا الهاشمية الحكيمة ، مؤكداً ضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات الإنسانية وفق أعلى المستويات لضمان سرعة الاستجابة خلال التعامل مع الحوادث الطارئة على اختلافها ، خدمة للمواطنين .



وأشار اللواء المعايطة إلى أن مديرية الأمن العام تحرص على توفير جميع الإمكانيات الكفيلة ببناء قدرات العاملين في المديرية، والارتقاء بها وفقا لأفضل المعايير من خلال رفدها بكوادر بشرية مؤهلة ومدربة، وآليات ومعدات متطورة وحديثة تتناسب وما تشهده المملكة من تطور ولا سيّما في المجال العمراني والصناعي ، لتمكينها من أداء واجباتها بحرفية عالية .



وأشاد مدير الأمن العام بما تحقق من تقدم وإنجاز بمشروع تطوير خدمات الإسعاف وفق بروتوكولات الرعاية الطبية (التوجيه الطبي عن بعد) الذي تم استحداثه مؤخراً في الدفاع المدني لتمكين المسعف في الميدان من نقل البيانات الطبية إلى غرفة العمليات الرئيسة وأقسام الطوارئ خلال نقل الحالات المرضية للحصول على الاستشارات الطبية وتهيئة الرعاية الطبية قبل الوصول إلى المستشفى.



ووجه إلى ضرورة دعم فريق البحث والإنقاذ الدولي بكل ما هو جديد من الآليات والمعدات الحديثة ليكون قادرا على التعامل مع الحوادث الكبرى والنوعية والتي تحتاج الى مهنية فائقة من قبل الفرق المختصة.



كما وجه إلى ضرورة القيام بتمارين تعبوية تحاكي سيناريوهات متوقعة بالتعاون مع مؤسسات الدولة بشقيها العام والخاص بهدف الإعداد والتأهيل البشري لمرتبات الدفاع المدني وللوقوف على جاهزية مؤسسات الدولة المختلفة.

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