الخميس 14-01-2021
الوكيل الاخباري

التفاصيل الكاملة لعودة الطلبة الى المدارس

توضيح هام من وزير التربية حول عودة دوام المدارس

مجلس الشيوخ لن يبدأ محاكمة ترامب إلا الأسبوع المقبل

الهياجنة يكشف عدد الاردنيين الذين تلقوا لقاح كورونا

ترامب يوجه نداءً للامريكيين

السعودية تعلن استمرار الدراسة عن بُعد

إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس كورونا

تونس: 72 وفاة بكورونا وحجر صحي شامل في عموم البلاد

مجلس النواب الأمريكي يصوت بالموافقة على عزل ترامب

توضيح حكومي بشأن الرواتب

الخميس، 14-01-2021 09:35 ص

توضيح من رئيس الوزراء حول استمرار العمل بقانون الدفاع

12021915335369656926


الوكيل الاخباري -  قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال الرد على مناقشات مجلس النواب حول استمرار العمل في قانون الدفاع "  وبشأن استمرار العمل بقانون الدفاع، تؤكّد الحكومة أنّ تفعيل هذا القانون جاء وفق أحكام الدستور، للتعامل مع ظرف استثنائيّ عالمي، ومن أجل توفير الحماية للمواطنين " .

اضافة اعلان
 

واضاف " وقد التزمت الحكومة بالتوجيه الملكيّ السامي باستخدامه ضمن أضيق نطاق، ودون تقييد للحريّات العامّة أو تعدٍّ على حقوق المواطنين؛ وسيستمرّ العمل به إلى حين زوال الأسباب القاهرة التي أدّت إلى تفعيله، والتي نأمل، وندعو الله، أن تكون قريبة جدّاً " .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ديوان الخدمة المدنية

اعلان صادر عن ديوان الخدمة المدنية حول التوظيف

120211118745328913350

التفاصيل الكاملة لعودة الطلبة الى المدارس

120218165014633723446

توضيح هام من وزير التربية حول عودة دوام المدارس

120211391831483341369

الهياجنة يكشف عدد الاردنيين الذين تلقوا لقاح كورونا

120212222126783489439

توضيح حكومي بشأن الرواتب

120211314020107126335

امانة عمان تنهي الاعمال الانشائية في العبارة الرئيسية بوسط البلد

أخبار متعلقة
12021915335369656926

رئيس الوزراء يعلن عودة المدارس

الصفدي

الصفدي يجري مباحثات مع نظيرته البلجيكية

12202023145656953658599

قرار عاجل من رئيس الوزراء

tttt

رئيس الوزراء يطمئن الأردنيين حول إجراءات الحكومة

الصفدي

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الإيطالي

12202014155619223902032

توجيهات وقرارات مرتقبة لرئيس الوزراء