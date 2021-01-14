توضيح من رئيس الوزراء حول استمرار العمل بقانون الدفاع

الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال الرد على مناقشات مجلس النواب حول استمرار العمل في قانون الدفاع " وبشأن استمرار العمل بقانون الدفاع، تؤكّد الحكومة أنّ تفعيل هذا القانون جاء وفق أحكام الدستور، للتعامل مع ظرف استثنائيّ عالمي، ومن أجل توفير الحماية للمواطنين " .

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واضاف " وقد التزمت الحكومة بالتوجيه الملكيّ السامي باستخدامه ضمن أضيق نطاق، ودون تقييد للحريّات العامّة أو تعدٍّ على حقوق المواطنين؛ وسيستمرّ العمل به إلى حين زوال الأسباب القاهرة التي أدّت إلى تفعيله، والتي نأمل، وندعو الله، أن تكون قريبة جدّاً " .



