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الخميس، 09-02-2023 01:18 م

جرش: لجنة لمعالجة الاختلالات الناجمة عن المنخفض الجوي

جرش


الوكيل الاخباري - قالت مديرة أشغال محافظة جرش المهندسة بسمة بني مصطفى، إنه تم تشكيل لجنة لمعالجة الاختلالات الناجمة عن المنخفض الجوي الأخير.

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وأشارت بني مصطفى لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إلى أن اللجنة ستنفذ جولات ميدانية على المناطق التي شهدت تساقطا كثيفا للثلوج والأمطار من أجل العمل على إزالة الأتربة والحجارة في هذه المناطق وفتح العبارات المغلقة وتسيير الحركة أمام مرتادي الطرق حفاظا على سلامة الجميع.


الى ذلك، ساهمت الثلوج والأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة عجلون خلال المنخفض بارتفاع منسوب المياه في الاودية والينابيع.


وقال مدير زراعة عجلون المهندس حسين الخالدي لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، إن الأمطار والثلوج ادت الى زيادة جريان المياه في الأودية والينابيع ومنها الطواحين والفوار وصالوص وراجب الأمر الذي سيساهم في تحسين المخزون المائي والموسم الزراعي، ورفع نسب الرطوبة وتشجيع الزراعات البعلية والصيفية.


وأكد أهمية الحصاد المائي في تخزين الهطولات المطرية الغزيرة، لافتا إلى منح تقدمها وزارة الزراعة للمزارعين لإنشاء خزانات تجميع المياه.


 




 

 


 

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