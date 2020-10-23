دعوة لإنشاء مستشفيات ميدانية بسبب ارتفاع إصابات كورونا

الوكيل الإخباري - قال عضو لجنة الصحة بالمركز الوطني لحقوق الإنسان إبراهيم البدور، اليوم الجمعة، إنه يوجد الآن ضغط كبير على النظام الصحي في الأردن بسبب ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا.

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وأكد البدور في تصريحات صحفية، أنه يجب إنشاء مستشفيات ميدانية للتخفيف على المستشفيات، والمستشفيات العامة بالتحديد، مضيفا أن المقترح بإنشاء المستشفى الميداني يتطلب تحالف العدد من القطاعات وليس الصحة فقط.

وأوضح أنه يوجد مشكلة كبيرة بتوفر الأسرة، وأجهزة التنفس الاصطناعي، متوقعا أن الأعداد مرشحة للزيادة خلال الأسابيع القادمة بشكل قد يضعنا أمام موقف صعب.



