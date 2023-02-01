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الأربعاء، 01-02-2023 09:08 ص

سلطة وادي الأردن : 1.5 مليون متر مكعب دخلت السدود خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن إن التخزين الكلي في سدود المملكة الرئيسية الـ13 ارتفع إلى 81.250 مليون متر مكعب من طاقتها الكلية البالغة 280.760 مليون م3 وبنسبة تخزين 29%، تركزت في المنطقة الوسطى.

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ودخل إلى سد الملك طلال 1.310 مليون متر مكعب لترفع تخزينه إلى 24.642 مليون م3 من طاقته التخزينية البالغة 67 مليون م3، فيما توزعت باقي الكميات الداخلة على سد الوحدة 52 ألف متر مكعب، وسد العرب 78 ألف م3، وسد شرحبيل 40 ألف م3، وسد كفرنجة 47 ألف م3، وشعيب 17 ألف م3، والكفرين 21.600 ألف م3.

 

وقالت الوزارة إنه لم تدخل سدود الجنوب (زرقاء ماعين والوالة والموجب والتنور واللجون) أي كميات ودخل فقط إلى سد الكرك 2.668 ألف م3.

 




 

 


 

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