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الثلاثاء، 04-10-2022 10:37 ص

سماء الأردن ستشهد كسوفا جزئيا الشهر الحالي

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الوكيل الإخباري - تشهد سماء الأردن، يوم الثلاثاء الموافق 25 تشرين الأول الحالي كسوفا جزئيا للشمس وهو الحدث الفلكي الأهم في سماء المملكة خلال العام الحالي 2022.

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وقال الفلكي وزميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية عماد مجاهد من مرصد وادي رم ، إن الكسوف سيبدأ في العاصمة عمّان عند الساعة 12 و59 دقيقة و13 ثانية ظهرا بالتوقيت الصيفي ويستمر حتى الذروة التي ستكون عند الساعة الثانية و12 دقيقة و22 ثانية، حيث يحجب القمر 46 بالمئة من قرص الشمس وهي أعلى نسبة حجب في سماء العاصمة.


ويبدأ القمر بالابتعاد عن قرص الشمس حتى ينتهي الكسوف عند الساعة 3 و23 دقيقة و49 ثانية عصرا، وبذلك يستغرق الكسوف الجزئي في عمّان ساعتين و24 دقيقة و35 ثانية.


وأشار مجاهد إلى أن أقصى شرق المملكة سيكون أفضل المناطق التي ستشاهد الكسوف في المملكة، حيث تظهر أعلى نسبة من الكسوف وتبلغ 49 بالمئة أي حوالي احتجاب نصف قرص الشمس.


وأوضح أن هذا الكسوف جزئي أي أنه يظهر في بعض المناطق جزئيا، وسبب ذلك أن القمر يحجب جزءا من قرص الشمس في المناطق التي يمر ظل القمر من خلالها، مضيفا أن الكسوف يشاهد جزئيا في غرب آسيا والخليج العربي، والشرق الأوسط وشرق إفريقيا وأوروبا.


 




 

 


 

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مصدر: نتابع محتوى "تيك توك" في الاردن ولا طلبات بحظر التطبيق