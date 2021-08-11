الأربعاء 11-08-2021
الوكيل الاخباري

اجتماع أردني مصري عراقي لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية

شقيق الأردني المفقود في تركيا لـ الوكيل: لم نعثر عليه حتى اليوم

الرئيس الجزائري يعلن الحداد 3 أيام

الجزائر.. ارتفاع حصلية ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية

استثمار الضمان ينفي منح قرض لنجل رئيس وزراء أسبق

ألمانيا: فوضى في حركة السفر جراء إضراب عمال السكك الحديدية

الكشف عن آخر تطورات قضية الدخان

نصّار الحباشنة سفيراً للأردن لدى الإمارات

الحكومة تعفي شركات النقل من رسوم الترخيص

الشواربة: لا يمكن ضم وظائف جديدة

عاجل

شقيق الأردني المفقود في تركيا لـ الوكيل: لم نعثر عليه حتى اليوم

الأربعاء، 11-08-2021 02:32 م

شقيق الأردني المفقود في تركيا لـ الوكيل: لم نعثر عليه حتى اليوم

main_image611272077550e
حسام الخصاونة


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف رشيد الخصاونة شقيق الأردني المفقود في تركيا ، حسام والبالغ من العمر 43 عاما ، أنه لا يوجد مستجد بشأنه حتى لحظة كتابة الخبر .

اضافة اعلان

 

ولفت الخصاونة ، الأربعاء لـ الوكيل الإخباري  أنه تم التعميم على المراكز الأمنية والمستشفيات في تركيا ، من أجل البحث عنه .

 

وبيّن أن طفلي المفقود وزوجته عادوا إلى المملكة قبل يومين ، وقال " لا يوجد أي مستجد بشأن شقيقي ، وحالتنا لا تسرّ عدو ولا صديق ".

 

" ننتظر أي خبر عن شقيقي ، الذي فُقد منذ أسبوع ، حيث غادر الفندق بعد تلقيه العلاج نتيجة لفقدانه الذاكرة ، خلال زيارته لتركيا برفقة عائلته " ، وفق الخصاونة.

 

من جهتها تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، تطورات ومستجدات الأمر، بالتواصل مع السلطات التركية . 

 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
قمة

اجتماع أردني مصري عراقي لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية

الضمان

استثمار الضمان ينفي منح قرض لنجل رئيس وزراء أسبق

محكمة-أمن-الدولة

الكشف عن آخر تطورات قضية الدخان

الخارجية الوكيل

نصّار الحباشنة سفيراً للأردن لدى الإمارات

الخصاونة لوغو

الحكومة تعفي شركات النقل من رسوم الترخيص

11d55e7d-32ed-4c09-a65a-869ec05deee4

الشواربة: لا يمكن ضم وظائف جديدة

أخبار متعلقة
الإفتاء

مفتي المملكة يدعو إلى التكاتف لمواجهة التحديات المستجدة

الخصاونة

الخصاونة يوعز بالإفراج عن طفل تم توقيفه بشبهة امتهان التسول

ذ٣

الأردنيون يقبلون على ذبح الأضاحي في أول أيام العيد - صور

w

الذكرى السبعون لاستشهاد الملك المؤسس تصادف الثلاثاء

الخصاونة

رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق هاشم الدباس

فرايه

وزارة الداخلية : زيادة عدد الداخلين عبر مركز العمري إلى ألفين