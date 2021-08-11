شقيق الأردني المفقود في تركيا لـ الوكيل: لم نعثر عليه حتى اليوم

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف رشيد الخصاونة شقيق الأردني المفقود في تركيا ، حسام والبالغ من العمر 43 عاما ، أنه لا يوجد مستجد بشأنه حتى لحظة كتابة الخبر .

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ولفت الخصاونة ، الأربعاء لـ الوكيل الإخباري أنه تم التعميم على المراكز الأمنية والمستشفيات في تركيا ، من أجل البحث عنه .

وبيّن أن طفلي المفقود وزوجته عادوا إلى المملكة قبل يومين ، وقال " لا يوجد أي مستجد بشأن شقيقي ، وحالتنا لا تسرّ عدو ولا صديق ".

" ننتظر أي خبر عن شقيقي ، الذي فُقد منذ أسبوع ، حيث غادر الفندق بعد تلقيه العلاج نتيجة لفقدانه الذاكرة ، خلال زيارته لتركيا برفقة عائلته " ، وفق الخصاونة.

من جهتها تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، تطورات ومستجدات الأمر، بالتواصل مع السلطات التركية .