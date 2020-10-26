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الإثنين، 26-10-2020 10:12 م

صدور تعليمات لتنظيم دوام الموظفين مع تفشي وباء كورونا

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الوكيل الاخباري - صدرت في الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، تعليمات الرقابة على التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا، بمقتضى البند (ثالثاً) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020.
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وبموجب التعليمات، يتولى ديوان المحاسبة مراقبة مدى التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بأوامر الدفاع والبلاغات والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها والمتعلقة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا ومنها: فحص حرارة الموظفين، والتأكد من تنزيل تطبيق أمان على هواتفهم، والتزام الموظفين بوضع الكمامة بحيث تغطي الأنف والفم معاً أثناء الدوام الرسمي وعند استقبال المراجعين والتعامل معهم.

ونصت التعليمات على وجود مسافة تباعد مناسبة بين الموظفين داخل كل دائرة وبين الموظفين والمراجعين أثناء تقديم الخدمة ووجود خطة لتدوير الموظفين والعمال بالحد الأدنى لاستدامة العمل مع توفير مواد التعقيم فيها، واستخدام وسائل بديلة لجهاز البصمة لإثبات دوام الموظفين. وأكدت التعليمات ضرورة استخدام الموظفين لمدخل جهاز التعقيم إن وجد قبل دخوله مقر عمله، والالتزام بالإجراءات الوقائية المقررة من الجهات المختصة عند استخدام الحافلات التي تنقل الموظفي.
 

 




 

 


 

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