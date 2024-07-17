صدور نظام جديد بالجريدة الرسمية - تفاصيل

الوكيل الإخباري - صدر في الجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، نظام الطائرات الجاثمة.

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وتكمن أهمية النظام لما له من انعكاسات إيجابية على تأطير عملية جثوم الطائرات وفقا لمتطلبات هيئة تنظيم الطيران المدني، والحد من تأثير الطيران المدني على البيئة ورفع كفاءة الملاحة الجوية، والإبقاء على المظهر الحضاري للمطارات، والسرعة في الإنجاز من خلال وضع مدد زمنية محددة.



ويحدد النظام الحالات التي تعتبر فيها الطائرة جاثمة، وآليه التبليغ عنها، ومسؤولية مشغل الطائرة والمشغل والمستثمر وطالب التصريح وواجبات رئيس المجلس والرئيس التنفيذي للهيئة.



ويأتي إقرار النظام من التزامات المملكة باتفاقية شيكاغو للطيران المدني 1944 وملاحقها التي تعكسها الدول الأعضاء وعددها 193 دولة ضمن قوانين الطيران المدني لديها والأنظمة والتعليمات التي تصدر بموجبها.