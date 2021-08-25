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الأربعاء، 25-08-2021 11:29 ص

ضبط اعتداءات جديدة كبيرة على خطوط مياه رئيسية في ثلاث محافظات

وزارة المياه


الوكيل الإخباري - أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا – مياه الزرقاء وإدارة مياه محافظة معان - الحسينية وإدارة مياه الكرك بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة ووحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع وزارة الداخلية والحكام الاداريين في المناطق وباسناد من مديرية الأمن العام وقوات الدرك والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة عن ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط المياه الرئيسية والناقلة بطريقة غير مشروعة ومخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب لتزويد مزارع وتعتبر سببا رئيسا في إحداث اختلالات وعدم انتظام أدوار المياه .

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و بالتفاصيل بينت الوزارة/ سلطة المياه انه وضمن الحملة التي تنفذها الوزارة / سلطة المياه تم ضبط هذه الاعتداءات في محافظة الزرقاء / الحلابات تمثلت بتنفيذ اعتداء لتزويد مزرعة في منطقة الحلابات – الناصرية بمساحة 25 دونم مزروعة باشجار مروية ومسابح لغايات التأجير وكذلك في منطقة الجدعا لواء القصر / الكرك تم ضبط (4) اعتداءات على خطوط رئيسية كانت سبب رئيسي لعدم انتظام وصول المياه للمناطق وفي منطقة الحسينية / محافظة معان تم ضبط اعتداءات لـ (6) محطات لغسيل الشاحنات والسيارات من خلال تنفيذ خطوط مخالفة حيث تم فصل هذه الخطوط وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة . 


وشددت الوزارة / سلطة المياه انها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية كون هذه الاعتداءات تشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه وأثنى المصدر على تعاون وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والاجهزة الامنية و المواطنين مؤكدا ان الحملة ستستمر في عدد من مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه  ماضية بكل حزم وفاعلية.

 

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