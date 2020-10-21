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الأربعاء، 21-10-2020 10:18 م

ضبط منزل تم تحويله لمحطة لبيع وتوزيع المياه في الزرقاء

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الوكيل الاخباري - ضبطت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في الزرقاء، أحد الأشخاص يقوم بأنشطة تجارية غير مرخصة عبر تصنيع المياه داخل منزله دون مراعاة الشروط الصحية والمعايير الفنية.
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وقال مدير المديرية الدكتور خليل الرواحنة، لـ(بترا)، اليوم الأربعاء، إن الكوادر الصحية قامت على الفور باتخاذ إجراءات ضبط كمية المياه، وتحويل صاحب المنزل إلى الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.

وأشار إلى أن الكوادر، قامت أثناء جولاتها الرقابية والتفتيشية اليومية، بإغلاق محطتين لتحلية المياه وإنذار 17 محطة أخرى، بسبب مخالفتها للمعايير والاشتراطات الصحية اللازمة.

 




 

 


 

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