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جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل ابن شقيقة آيزنكوت في غزة

السبت، 09-12-2023 08:36 م

ضبط 7183 متسولاً في الأردن منذ بداية العام

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الوكيل الاخباري - أكدت وزارة التنمية الاجتماعية إن الاجراءات التي تتبعها للحد من ظاهرة التسول، ومن خلال التدابير وتغليظ العقوبات والحد من التكفيل وتشكيل اللجان الفرعية وتكثيف الحملات، كان لها أثر بالحد منها.

وذكرت الوزارة أن إحصائية المملكة للمضبوطين قد بلغت حتى نهاية الشهر الماضي 7183، منهم 3729 طفلاً، و3454 بالغاً، بينما بلغ عدد المضبوطين خلال الفترة نفسها من العام الماضي 11333 متسولا.

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