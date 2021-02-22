طبيبان مصابان بكورونا بحالة حرجة و 35 طبيبا ضحايا الوباء

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد القائم بأعمال نقيب الأطباء، الدكتور محمد الطراونة، أن طبيبين يتواجدان تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، نتيجة لإصابتهما بفيروس كورونا ، ووصف حالتهما بـالحرجة" .

اضافة اعلان



وبيّن الطراونة ، الإثنين لـ"الوكيل الإخباري" ، أنّ عدد الأطباء الذين يتواجدون في قسم العناية الحثيثة ، (6) أطباء ، حيث أنهم يتلقون العلاج اللازم .

وعن حصيلة الأطباء الذين توفوا بالفيروس منذ تفشّي الوباء ، أوضح أن عددهم وصل إلى (35) طبيبا ، كان آخرهم وفاة الدكتور فايز عطا الرفاعي

والذي التحق بقافلة شهداء العمل والواجب، أمس الأحد .

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





