طبيبان مصابان بكورونا بحالة حرجة و 35 طبيبا ضحايا الوباء

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد القائم بأعمال نقيب الأطباء، الدكتور محمد الطراونة، أن طبيبين يتواجدان تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، نتيجة لإصابتهما بفيروس كورونا ، ووصف حالتهما بـالحرجة" .
وبيّن الطراونة ، الإثنين لـ"الوكيل الإخباري" ، أنّ عدد الأطباء الذين يتواجدون في قسم العناية الحثيثة ، (6) أطباء ، حيث أنهم يتلقون العلاج اللازم .
وعن حصيلة الأطباء الذين توفوا بالفيروس منذ تفشّي الوباء ، أوضح أن عددهم وصل إلى (35) طبيبا ، كان آخرهم وفاة الدكتور فايز عطا الرفاعي
والذي التحق بقافلة شهداء العمل والواجب، أمس الأحد .
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