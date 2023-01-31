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الثلاثاء، 31-01-2023 03:30 م

طوارئ عجلون تحذر من ارتفاع منسوب المياه في الشوارع

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الوكيل الاخباري-  دعت لجنة الطوارئ في محافظة عجلون المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل الظروف الجوية السائدة عند استخدام الطرق جراء ارتفاع منسوب المياه.

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وقال رئيس اللجنة؛ محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف إن العديد من مناطق المحافظة شهدت اليوم تساقطا غزيرا للأمطار والبَرَد ما أدى إلى تشكل السيول والبرك، داعيا إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء استخدام الطرق بسبب ارتفاع منسوب المياه.


وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسة والغرف الفرعية جاهزة لمتابعة تطورات الحالة الجوية، والتعامل مع الملاحظات والشكاوى التي ترد أولا بأول؛ حفاظا على سلامة الجميع.


وناشد القبلان، المواطنين القاطنين في المناطق المنخفضة والقريبة من الأودية، الابتعاد عن أماكن الخطر التي تنتج عن زيادة جريان المياه.

 




 

 


 

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