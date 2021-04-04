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الأحد، 04-04-2021 10:10 م

عباس يؤكد للملك: استقرار الأردن مصلحة فلسطينية عربية إسلامية

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الوكيل الاخباري -  تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اتصالا هاتفيا من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، أعرب عباس خلاله عن وقوف فلسطين بقيادتها وشعبها مع الأردن الشقيق في مواجهة الأزمات والتحديات كافة.
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وشدد عباس على أن استقرار المملكة الأردنية الهاشمية هو استقرار للمنطقة بأسرها، وهو أيضا مصلحة عربية وإسلامية عامة، ومصلحة فلسطينية على وجه الخصوص.

وأكد عباس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتعاون المستمر والتنسيق في جميع المجالات والميادين، لما فيه مصلحة وأمن واستقرار البلدين.

 




 

 


 

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