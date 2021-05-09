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الأحد، 09-05-2021 03:00 م

عودة عمل العيادات الخارجية والعمليات بمستشفى الملك المؤسس جزئيا

ممم


الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، الدكتور محمد الغزو، عودة العمل في العيادات الخارجية والعمليات في المستشفى بشكل جزئي ومحدود اعتباراً من الأحد المقبل 16 أيار الحالي.

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وقال الغزو، اليوم الأحد، إن المستشفى سيبدأ بحجز المواعيد في العيادات الخارجية اعتباراً من اليوم على الرقم 027200600 / فرعي 2 (المواعيد) أو من خلال التطبيق الإلكتروني للمستشفى على الهواتف المحمولة (kauh patient).


وبين أن إلغاء جميع المواعيد المحجوزة مسبقاً سواء لعيادات الاختصاص أو العمليات الجراحية، ووجوب حجز مواعيد جديدة، موضحاً أنه سيتم العمل في العيادات الخارجية بشكل جزئي ومحدود مع مراعاة تطبيق معايير السلامة العامة وعدم التجمعات ولبس الكمامة وقياس درجة الحرارة للمرضى كافة، ومؤكداً أن العودة للعمل بشكل طبيعي في العيادات والعمليات مرتبط بتطورات الوضع الوبائي.


يذكر أن المستشفى علق العمل بجميع عيادات الاختصاص كافة ووقف العمليات الجراحية باستثناء الطارئة منها في المستشفى منذ التاسع من شهر آذار الماضي.


 




 

 


 

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