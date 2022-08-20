فاجعة هزت قلوب الأردنيين.. دفن أبنائه الخمسة في يوم واحد

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

خيم الحزن على المملكة بعد فاجعة الرصيفة أمس الجمعة.



ووفق مصدر أمني أن حريق شب داخل أحد الشقق في لواء الرصيفة تسبب بوفاة خمسة أطفال (سلطان، ريم، أريام، ملاك، سلمان) أمس الجمعة.



وكتب والدهم عبر حسابه على فيسبوك ( ‏قدر الله وما شاء فعل اللهم لا اعتراض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله " إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها " إلا أخلف الله له خيراً منها )

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"فلذات كبدي جميعهم الخمسة سلمان وسلطان واريام وريم وملاك في ذمة الله"



وكان قد نشر والدهم على صفحته منذ شهرين يهنأ فيه أحد أبنائه بعيد ميلاده، قائلاً فيه : " ابني العزيز لا أستطيع وصف سعادتي في يوم عيد ميلادك وأنت تكبر أمامي يوم بعد يوم، وتزداد معه سعادتي وفرحتي بك".



وتداول رواد مواقع التواصل صور العائلة، الأمر الذي أدى إلى استعطاف شعبي حيال ذلك.



وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الحادثة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.