السبت 20-08-2022
الوكيل الاخباري

انخفاض ملحوظ على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة اليوم

فاجعة هزت قلوب الأردنيين.. دفن أبنائه الخمسة في يوم واحد

تجارة الأردن: التحول الرقمي ركيزة لتحسين بيئة الاستثمار

"خلوة" لرؤساء الجامعات لمناقشة تنظيم العمل الحزبي للطلبة

طقس صيفي في معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب السبت في المملكة

امتحان تنافسي لتعيين 2500 معلم ومعلمة اليوم

وفيات السبت 20-8-2022

تونس.. منع وزير سابق من السفر للمرة الثامنة

اربد: الآلاف يتابعون فعاليات صيف الأردن

السبت، 20-08-2022 10:00 ص

فاجعة هزت قلوب الأردنيين.. دفن أبنائه الخمسة في يوم واحد

a7acdc50-36f4-45ae-9b18-3691828bd193


الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

 

خيم الحزن على المملكة بعد فاجعة الرصيفة أمس الجمعة.

ووفق مصدر أمني أن حريق شب داخل أحد الشقق في لواء الرصيفة تسبب بوفاة خمسة أطفال (سلطان، ريم، أريام، ملاك، سلمان)  أمس الجمعة.

وكتب والدهم عبر حسابه على فيسبوك ( ‏قدر الله وما شاء فعل اللهم لا اعتراض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله " إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها " إلا أخلف الله له خيراً منها )

اضافة اعلان


"فلذات كبدي جميعهم الخمسة سلمان وسلطان واريام وريم وملاك في ذمة الله" 

وكان قد نشر والدهم على صفحته منذ شهرين يهنأ فيه أحد أبنائه بعيد ميلاده، قائلاً فيه : " ابني العزيز لا أستطيع وصف سعادتي في يوم عيد ميلادك وأنت تكبر أمامي يوم بعد يوم، وتزداد معه سعادتي وفرحتي بك".

وتداول رواد مواقع التواصل صور العائلة، الأمر الذي أدى إلى استعطاف شعبي حيال ذلك.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الحادثة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
441832

تجارة الأردن: التحول الرقمي ركيزة لتحسين بيئة الاستثمار

خلوة في الجامعة الاردنية

"خلوة" لرؤساء الجامعات لمناقشة تنظيم العمل الحزبي للطلبة

1120212110598873149457

امتحان تنافسي لتعيين 2500 معلم ومعلمة اليوم

820224155719557052832

اربد: الآلاف يتابعون فعاليات صيف الأردن

وزارة الصحة

مراكز فحص كورونا خلال أسبوع ما عدا الجمعة

7202221154723990328823

صندوق المعونة ينفي صرف مبلغ 220 دينار لجميع الاسر الاردنية

أخبار متعلقة
133-230833-thor-love-and-thunder-movie-banned-kuwait_700x400

هيئة الاعلام: منع عرض فيلم "ثور: لوف أند ثاندر" في المملكة

3911203651

الأردن يعزي بضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاية كنتاكي في أمريكا

1630604563114

الخارجية تعزي بضحايا الزلزال في الفلبين

1202217102920689038870

بالتزامن مع ارتفاع اسعار المحروقات .. ازمة السير متزايدة بالمملكة !

72022191325538196512

الأمن يحذر من ارتفاع درجات الحرارة

main_image62e12e6f148d6-75vuinskrxmcn1wi7o6zq9gtbmyurt4v6spk2tu06ko

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشيخة سلوى الحويان