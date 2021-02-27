فصل الكهرباء عن مناطق في الشمال غداً

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي، غداً الأحد، عن بعض المناطق في محافظات اربد والمفرق وجرش في اقليم الشمال، بهدف تحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه، ان المناطق المشمولة بفصل التيار بمحافظة اربد هي: كراج البلدية، مسجد الفالوجة، شارع الانصار، شارع الأحرار، حي النصر، مدرسة فوعرا الإعدادية، شارع سعد بن ابي وقاص، شارع فوعرا.

وأشارت ، إلى ان الوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، كما يشمل الفصل مناطق، مخابز الرحمة، شارع عطية بني هاني، شارع حلحول، مدرسة الاندلس الشاملة للبنات، صيدلية بابل، والوقت المتوقع للإنقطاع فيها من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراَ .



كما يشمل الفصل في مدينة الرمثا مناطق: الرمثا - مدخل المدينة الجنوبي، صرح الشهيد، اعمار الرمثا، حي الزهور، جسر الرمثا، حي البركة، تجمع سكني قرب مستشفى الملك المؤسس، حي استراحة رويال، حي مزرعة الخطيب، حي سعيد مول، مدخل الرمثا اشارة جابر الذيابات، المتصرفية وجميع المشتركين المجاورين، تجمع كامل الشرع وجميع المشتركين المجاورين، الرمثا طريق مدينة الشاحنات، شمال شرق مدينة الشاحنات، تجمع اسعد النادي، تجمع امجد الزعبي، ابراهيم ابو الشيح، ومثلث الكوكاكولا، والوقت المتوقع للإنقطاع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً .

وفي محافظة المفرق سيكون الفصل في مناطق: الخالدية، المشرفة، المبروكة، المخزومية، حي الجندي، حي السهل، والوقت المتوقع للإنقطاع من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.



وبينت الشركة ان فصل التيار في محافظة جرش يشمل مناطق محول بئر الشواهد، وجميع مشتركي واحد وثلاثة فاز، مشيرة إلى ان الوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً .

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