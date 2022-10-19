قاضي القضاة يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

الوكيل الاخباري - ألقى قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الأربعاء في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، محاضرة بعنوان "الإسلام والوسطية"، للدارسين في دورة الدفاع الوطني/20، بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.



وقال الشيخ الربطة: "إن مبدأَ الوسطيةِ والاعتدالِ منَ المرتكزاتِ التشريعيةِ والمبادئ الكليةِ الكبرى في ديننا الحنيفِ والتي تشكل نظريةَ التشريعِ وهدفه العام، حيث إنه من أعظمِ ما تتميزُ به هذه الأمةُ، فالوسطيةُ تشكل حقيقة ثابتة تمثل الحق والعدل والفضل والخير والاتزان، والوسطية موافقة الحق والشرع وما خالف الشّرع فهو مائل عن الوسطية، فهي على منهجٍ أصيل راسخ".

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