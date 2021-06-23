قرارات مرتقبة بشأن المسافرين من وإلى فلسطين

الوكيل الإخباري - يلتقي وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، مع نظيرته الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، غدا الخميس، لاستكمال نقاشات خاصة بالبروتوكولات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، واعتماد شهادات وفق تصريحات صحفية سابقة .

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وكان مستشار وزير الخارجية الفلسطيني السفير أحمد الديك، أكد أن الوزيرين سيلتقيان الخميس.

وأعرب عن شكره للأردن على جميع التسهيلات التي قدّمها للتخفيف من معاناة المسافرين من وإلى فلسطين، في ظل جائحة كورونا، بزيادة عدد المسافرين اليومي من 250 إلى 500 مسافر يومي الجمعة والسبت، ومن 500 إلى 1000مسافر باقي أيام الأسبوع، معتبرا ذلك نجاحا وتمهيدا إلى إلغاء الإجراءات الخاصة بالسفر في المستقبل.



ودعا الفلسطينيين "مسافري الترانزيت" عدم التسجيل على المنصة الخاصة بالدخول إلى الأردن، معربا عن أمله في انتهاء الإجراءات كافة التي فرضتها الجائحة في القريب العاجل.

وسيتم اتخاذ قرارات هامة للمسافرين بين الأردن وفلسطين ، بعد إعادة النظر في عدد من الأمور التي ينتظرها الكثيرون.