قوة الرياح تتسبب بسقوط أشجار في إربد

الوكيل الإخباري- تعاملت بلدية اربد الكبرى مع عدد محدود من الشكاوى في اليوم الأول من المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة بشكل عام كان أبرزها سقوط عدد من الأشجار تسببت بها قوة الرياح تمت إزالتها من الطريق العام.

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وتركزت الشكاوى على وجود تجمعات لمياه الأمطار في عدد من الساحات.

وقال مدير الطوارئ في البلدية المهندس نبيل أبو الزيت إن استعدادات البلدية خلال الفترات التي سبقت هطول الأمطار كان لها نتائج كبيرة في تقليل عدد الشكاوى الواردة من المواطنين، ولاسيما تلك المتعلقة بمداهمة المياه للمنازل حيث لم تسجل طيلة اليوم أي شكوى من هذا النوع.



وبين أن معظم الشكاوى التي تعاملت معها البلدية تمثلت بإغلاق مناهل تصريف مياه الأمطار بسبب اندفاع النفايات الملقاة عشوائياً في الشوارع نحو هذه المناهل والتسبب بإغلاقها.

ولفت أبو الزيت إلى أن العديد من المناطق التي كانت تعتبر بؤراً ساخنة في السنوات الماضية لم تشهد أي مشاكل بعد أن عملت البلدية على مدار سنوات سابقة بتنفيذ العديد من مشروعات تصريف مياه الأمطار.



من جهته، بين الناطق الإعلامي للبلدية رداد التل ان البلدية استحدثت نظاماً خاصاً بتتبع الشكاوى يرتبط مباشرة مع وزارة الإدارة المحلية والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مؤكداً ان جميع الشكاوى يتم متابعتها بشكل كامل حتى إيجاد حلول نهائية لها.