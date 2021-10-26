كلية الاقتصاد بالهاشمية تعقد ندوة حول متطلبات الاعتمادات الدولية

الوكيل الاخباري - عقدت كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعة الهاشمية ندوة حول "كيفية تحقيق متطلبات الاعتمادات الدولية وضمان الجودة الأكاديمية" خاصة اعتماد هيئة تطوير كليات الإدارة والاقتصاد الدولية AACSB .



وشرح عميد كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية الدكتور جورج سمور خلال الندوة كيفية تحقيق متطلبات الاعتمادات الدولية وضمان الجودة الأكاديمية" خاصة اعتماد هيئة تطوير كليات الإدارة والاقتصاد الدولية AACSB .

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