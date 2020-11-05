لجنة الاوبئة : الحكومة تعمل على توفير أجهزة للحالات المتقدمة بكورونا

الوكيل الاخباري -

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قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، بسام حجاوي، الخميس، إن الحكومة تعمل على توفير 4 أجهزة "إيكمو" لاستخدامها للحالات المتقدمة من المصابين بفيروس كورونا المستجد.و"الإيمكو" جهاز يشبه الرئة الاصطناعية يُستخدم لتزويد الدم بالأوكسجين مباشرة دون الحاجة لرئة إذا لم تكن متعافية من آثار الفيروس، وفق حجاوي.حجاوي أوضح لـ "المملكة"، "علمت بأن الحكومة تعمل على تزويد القطاعات بـ 4 أجهزة أتمنى أن يتم التدريب عليها"."إذا جاء المريض الى المستشفى متأخرا ويشكو من أمراض مزمنة وكبير السن، أي عوامل اختطار، تكون نسبة التعافي أقل وتكون مضاعفات أكثر"، وفق حجاوي.وأشار إلى وجود جهازين "إيكمو" في الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الأمير حمزة.