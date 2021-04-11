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الأحد، 11-04-2021 04:12 م

لماذا اختلف لباس الملك في صرح الشهيد عن زيارة الاضرحة؟

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 الوكيل الاخباري  - أكد مصدر مطلع أن جلالة الملك عبدالله الثاني، لم يزر الأضرحة الملكية بلباس العرش، الذي كان يرتديه، خلال الاحتفال الذي جرى في صرح الشهيد بمناسبة مئوية الدولة اليوم الأحد، لارتباط لباس العرش بمناسبات محددة.
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وقال المصدر إن جلالته ارتدى خلال زيارة صرح الشهيد لباس العرش، وهو يرتديه لدى إلقاء خطبة العرش في مجلس الأمة وفي المناسبات ذات الطابع الرسمي، مبينا أن اللباس له دلالاته ومرتبط بتاريخ المملكة ومئوية تأسيسها.

وأكد المصدر أن الوشاح الذي ارتداه ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني خلال الاحتفال بمئوية الدولة في صرح الشهيد، كذلك مرتبط باستقلال الدولة وبعيد الجيش ولا يرتدى خارج المناسبات.

وبين أنه لهذا ظهر ولي العهد دون الوشاح عند زيارته للأضرحة برفقة جلالة الملك والامراء.

 




 

 


 

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