مؤتمر الأدب النسوي ينطلق غدا في إربد

الوكيل الاخباري - تنطلق صباح يوم غد الاثنين في القاعة الهاشمية ببلدية إربد، فعاليات مؤتمر الأدب النسوي الذي تنظمه جمعية "ملتقى المرأة" للعمل الثقافي ضمن احتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية 2022.



وتشتمل الجلسة الأولى للمؤتمر الذي يقام برعاية رئيس جامعة فيلادلفيا الدكتور معتز الشيخ سالم، على ثلاثة محاور، هي خصوصية اللغة في الخطاب النسوي القصصي للدكتورة ليندا عبيد، واربديات وحلو الكلام لمي القرشي، والوطن في شعر كرامة شعبان للشاعر الدكتور خالد الفهد المياس، ويدير الجلسة الأديبة ليلى العزة.

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