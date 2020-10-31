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السبت، 31-10-2020 08:46 م

محافظ جرش يعلن رفع العزل عن بلدة بُرما

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الوكيل الاخباري - قال محافظ جرش الدكتور فراس أبو قاعود، اليوم السبت، إنه تقرر رفع العزل والحظر الشامل عن بلدة بُرما اعتباراً من هذه الليلة، بناء على توصية من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
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وأضاف أبو قاعود في حديث لـ(بترا)، أن رفع العزل عن بُرما جاء بعد تحسن الوضع الوبائي في البلدة، مطالباً الأهالي بالالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي مع التقيد بالشروط الصحية.

وكانت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد، أصدرت قراراً في وقت سابق من الشهر الجاري بعزل البلدة وفرض حظر التجول الشامل فيها، نظراً لتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا.


 




 

 


 

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