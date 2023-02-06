محافظ عجلون يعلن حالة الطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية

الوكيل الاخباري - أعلن محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، رفع الجاهزية وفتح غرفة العمليات الرئيسية والتنسيق مع جميع الدوائر المعنية والبلديات للتعامل مع المنخفض الجوي.



وأكد الشريف اليوم الاثنين، أهمية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية والإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسة في مركز المحافظة أو غرف العمليات التي جرى فتحها بمختلف الدوائر الحكومية المعنية، داعيا المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة.

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