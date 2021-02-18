مديرية الامن العام توضح حالة الطرق لغاية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كافة الطرق في المملكة لغاية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل سالكة بحذر باستثناء:- مناطق شمال وجنوب عمان ووسط عمان كافة الطرق الرئيسية والفرعية ينصح بعدم المسير عليها بسبب تساقط الثلوج .- كافة الطرق الرئيسية والفرعية في محافظة عجلون مغلقة بسبب تساقط الثلوج .- طريق برقش / عجلون مغلقة بسبب تساقط الثلوج .- منطقة ساكب وسوف وثغرة عصفور / ينصح بعدم المسير على الطرق هناك .- معان دبة حانوت /وراس النقب والمريغة مغلقة بسبب الانجماد- غرب معان / طريق الهيشة / طريق دلاغة سالكة بحذر شديد بسبب تساقط الثلوج- محافظة الطفيلة / طرق بصيرا غرندل /القادسية/ مغلقة بسبب تراكم الثلوج- طريق وادي القمر/الرصيفة اغلقت احترازيا .ودعا الناطق الاعلامي الأخوة المواطنين الالتزام وعدم الخروج من المنازل تحت اي ظرف كان وأخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب المسير بسرعة عالية في المناطق التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار او الثلوج ، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهممؤكدا على ضرورة اتباع السلوك الوقائي في التعامل مع وسائل التدفئة والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) او تطبيق امن 911 في حالة الحاجة إلى أية مساعدة أو التبليغ عن شكوى .