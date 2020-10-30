مدير مستشفى : الأيام والأسابيع القادمة بالاردن ستكون حُبلى بالمفاجآت

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال مدير مستشفى الملكة رانيا الحكومي في لواء البترا الدكتور محمد نوافلة ، انه علم بأن مصابين بكورونا ممن لم تظهر عليهم اعراض ولم ينهوا فترة العزل المنزلي شاركوا في أداء صلاة الجمعة في المساجد.وقال النوافلة في منشور له عبر فيسبوك : ان في هذا التصرف إيذاء للمصلين من كبار ومن يعانون من امراض مزمنة ، وليس لهم القدرة على مقاومة المرض.وأضاف النوافلة : أقول لهؤلاء : اتقوا الله في اهلكم واخوانكم ولا تقتلوهم عمدا، واعلموا ان الوباء في انتشار ، والأيام والأسابيع القادمة ستكون حُبلى بالمفاجآت .