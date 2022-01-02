الأحد 02-01-2022
الوكيل الاخباري

55% إشغال فنادق العقبة ليلة رأس السنة

تعرف على اقل درجة حرارة سُجلت بتاريخ الاردن

خريف النخب.. والوطن!

تنفيذا للتوجيهات الملكية .. طرح عطاءات لبناء 16 مدرسة حكومية

الحكومة تمدد خدمات مدير عام الضريبة

بلد عربي يدرس قرار الإقفال العام بعد انتشار متحور أوميكرون

محافظ إربد : لا تهاون في متابعة تنفيذ أمر الدفاع 35

اتفاقية لحوسبة مركز صحي إصلاح وتأهيل سواقة

احالة ألوية في الأمن العام الى التقاعد - أسماء

انفجار إطار شاحنة يسبب ازدحاماً كبيرا على طريق المطار

الأحد، 02-01-2022 03:20 م

مطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات الأثاث والسجاد

اثاث


الوكيل الإخباري - طالب نقيب تجار ومنتجي الأثاث شرف الهياجنة، بتخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات المملكة من الأثاث والسجاد والموكيت، وإعفاء مدخلات الإنتاج المستخدمة في صناعة الأثاث.

اضافة اعلان


وأوضح الهياجنة في بيان اليوم الأحد، أن التخفيض يسهم في جعل المنتجات في متناول شريحة واسعة من المواطنين، خاصة أن إنتاج المملكة من السجاد لا يشمل جميع الأنواع المستوردة، ويقتصر على أنواع معينة.


وقال إن شريحة واسعة من المواطنين تآكلت مداخيلها نتيجة الالتزامات المتراكمة عليهم في ظل الأوضاع التي أوجدتها جائحة كورونا، وارتفاع الفوائد البنكية، وشح السيولة، ولكون المنتج المحلي غير قادر على تغطية حاجة السوق المحلية بسبب ارتفاع التكاليف الصناعية، خاصة أجور الأيدي العاملة والكهرباء واشتراكات الضمان الاجتماعي ورسوم تصاريح العمل في ظل حاجة السوق الماسة للأيدي العاملة الفنية الماهرة والمدربة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220212915290394781307

تثبيت نسبة رسم وضريبة بيع العقار عند 6%

12202130124547917325192

صحة إربد: اكتظاظ شديد أمام مراكز تطعيم كورونا

1202219525646221583

الدفاع المدني يتعامل مع 1208 حالة إسعافية

مدرسة

تنفيذا للتوجيهات الملكية .. طرح عطاءات لبناء 16 مدرسة حكومية

image-1-2

الحكومة تمدد خدمات مدير عام الضريبة

11202129164438537283906

محافظ إربد : لا تهاون في متابعة تنفيذ أمر الدفاع 35

أخبار متعلقة
الخصاونة1

رئيس الوزراء يصدر بلاغ رقم 52

49934178951_4d1f88099c_k.max-1300x900

المرصد العمالي: تراجع احترام شروط العمل في الأردن عام 2021

0L5A0248

وقف تصويب أوضاع العمالة السورية الأسبوع المقبل

WhatsApp Image 2021-12-21 at 10.19.19 AM

غياب نص صريح بمشروع قانون العمل لمعاقبة المتحرش

140458

السجن 5 سنوات لموظف حكومي بتهمة تزوير تصاريح عمل