مطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات الأثاث والسجاد

الوكيل الإخباري - طالب نقيب تجار ومنتجي الأثاث شرف الهياجنة، بتخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات المملكة من الأثاث والسجاد والموكيت، وإعفاء مدخلات الإنتاج المستخدمة في صناعة الأثاث.

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وأوضح الهياجنة في بيان اليوم الأحد، أن التخفيض يسهم في جعل المنتجات في متناول شريحة واسعة من المواطنين، خاصة أن إنتاج المملكة من السجاد لا يشمل جميع الأنواع المستوردة، ويقتصر على أنواع معينة.



وقال إن شريحة واسعة من المواطنين تآكلت مداخيلها نتيجة الالتزامات المتراكمة عليهم في ظل الأوضاع التي أوجدتها جائحة كورونا، وارتفاع الفوائد البنكية، وشح السيولة، ولكون المنتج المحلي غير قادر على تغطية حاجة السوق المحلية بسبب ارتفاع التكاليف الصناعية، خاصة أجور الأيدي العاملة والكهرباء واشتراكات الضمان الاجتماعي ورسوم تصاريح العمل في ظل حاجة السوق الماسة للأيدي العاملة الفنية الماهرة والمدربة.