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مطالب بزيادة عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية في المملكة

السبت، 25-06-2022 03:03 م

مطالب بزيادة عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية في المملكة

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الوكيل الإخباري - طالب خبير النفط والطاقة هاشم عقل أن تعمل الحكومة على زيادة عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية لتكون أكثر من 30 نقطة في مختلف مناطق المملكة. 

وقال عقل، إنه يوجد بالأردن قرابة 30000 سيارة كهربائية وهي مرشحة للزيادة الأمر الذي يتطلب زيادة عدد نقاط الشحن، منوها الى ان هذه النقاط تُعتبر جزء من خدمات ما بعد البيع وتسهم في تحقيق الوفر المالي والحفاظ على البيئة.

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وشدد على أهمية أن تقوم الحكومة بتسهيل الاجراءات الخاصة بنقاط الشحن، ودعم التوجه نحو التحول الى السيارات الكهربائية والطاقة البديلة.


وقالت دراسة نشرت قبل أيام إن الاردن الاول في منطقة الشرق الاوسط طلباً على الطاقة البديلة والسيارات الكهربائية .

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