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الإثنين، 29-11-2021 11:34 م

منتدى الرصيفة الثقافي يقيم مهرجان التراث الأردني الفلسطيني

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 الوكيل الاخباري - أقام منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الاثنين، مهرجان التراث الأردني الفلسطيني للشعر والفنون الغنائية، تحت رعاية النائب الدكتور محمد الخلايلة ومديرية ثقافة الزرقاء في قاعة حزب الوسط الإسلامي في الرصيفة.

وقال رئيس المنتدى محمود الصالح، إن هذا المهرجان يأتي ضمن احتفالات الأردن بالمناسبات الوطنية وفعاليات التضامن مع فلسطين المحتلة، لدعم مقاومتها وترسيخ الثقافة والفن الفلسطيني في نفوس الشعب الأردني وتدعيم العلاقة بين المثقفين في الأردن وفلسطين.

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