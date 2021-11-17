مندوبا عن الملك.. الشمالي يفتتح معرض الصناعات الأردنية

الوكيل الاخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، اليوم الاربعاء، معرض الصناعات الأردنية، بحضور رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير، وعدد من الصناعيين والشركات الصناعية المشاركة في المعرض، والذي يقام في قاعات معرض عمان الدولي للسيارات.

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ونقل الشمالي تحيات جلالة الملك إلى القائمين على المعرض والمشاركين فيه، وتمنيات جلالته لهم وللصناعة الوطنية مزيدا من التقدم والنجاح.



وأكد أن الحكومة تعمل بشكل مستمر لدعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ومعالجة الصعوبات التي تواجهه، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بشكل عام.



وأعرب الشمالي خلال جولته في أجنحة المعرض عن اعتزازه بالمستوى الذي وصلت إليه الصناعة الوطنية ونفاذها إلى عدد كبير من الأسواق ومساهمتها الكبيرة في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.