ندوة ثقافية حول الإعلام المهني المتخصص في منتدى حائط المدينة بإربد

الوكيل الاخباري - نظم منتدى حائط المدينة الثقافي وبالتعاون مع منتدى المزرعة الهاشمية، اليوم السبت، ندوة حوارية بعنوان "الإعلام المهني المتخصص"، وذلك ضمن سلسلة الصالون الثقافي "ساعة محبة"، تحدث فيها الكاتب الإعلامي محمد محسن عبيدات.



وأكد راعي الندوة المهندس عامر نصراوي أهمية دور الإعلام المهني والمتخصص في إبراز الصورة الحضارية عن الأردن، لا سيما وأن مدينة إربد اليوم تحتضن مناسبة هامة جدا على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وهي إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022، الأمر الذي يتطلب من الإعلام بذل أقصى الجهود والخبرات والطاقات لإنجاح الفعالية وإبراز الحدث بالشكل الأمثل.

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