ندوة في جامعة الشرق الأوسط عن المخدرات

الوكيل الاخباري - نظم مركز التدريب والتطوير الإعلامي في جامعة الشرق الأوسط بالتعاون مع الجمعية العربية للتوعية من المخدرات والعقاقير الخطرة، ندوة توعوية حول الدور الإعلامي والتربوي في الحد من تعاطي المخدرات وانتشارها.



وقال رئيس الجمعية الوزير الأسبق الدكتور عبد الله عويدات إن آفة المخدرات باتت تحتاج إلى التوعية وتكثيف البرامج التي تعالج وتحد من نسب التعاطي والانتشار للمواد المخدرة، وطرق الوقاية والعلاج، مشيرا إلى أن الجمعية العربية تسعى منذ تأسيسها قبل نحو 30 عاما إلى بث التوعية والإرشاد في مناطق المملكة كافة.

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