الثلاثاء 21-03-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة : تيك توك لم تلبِ متطلبات الأردن

الكشف عن سبب ازمة السير في شوارع بعمان - صور

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشمال غداً

المستشفى الميداني الأردني غزة 74 يباشر أعماله

النابلسي يفتتح المساحة الرقمية في مركز شباب الصريح

دول تعلن الخميس اول ايام شهر رمضان - أسماء

السعودية.. تعذر رؤية هلال رمضان والخميس غرة الشهر الفضيل

ندوة في جامعة الشرق الأوسط عن المخدرات

اتفاقية تعاون بين ثربانتيس وقرى الأطفال

المجلس الأمني في اربد يناقش قضايا مجتمعية

الثلاثاء، 21-03-2023 06:11 م

ندوة في جامعة الشرق الأوسط عن المخدرات

www


الوكيل الاخباري - نظم مركز التدريب والتطوير الإعلامي في جامعة الشرق الأوسط بالتعاون مع الجمعية العربية للتوعية من المخدرات والعقاقير الخطرة، ندوة توعوية حول الدور الإعلامي والتربوي في الحد من تعاطي المخدرات وانتشارها.

وقال رئيس الجمعية الوزير الأسبق الدكتور عبد الله عويدات إن آفة المخدرات باتت تحتاج إلى التوعية وتكثيف البرامج التي تعالج وتحد من نسب التعاطي والانتشار للمواد المخدرة، وطرق الوقاية والعلاج، مشيرا إلى أن الجمعية العربية تسعى منذ تأسيسها قبل نحو 30 عاما إلى بث التوعية والإرشاد في مناطق المملكة كافة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202320205657456240049

الكشف عن سبب ازمة السير في شوارع بعمان - صور

3202315151928725554155

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشمال غداً

5202228191050168154951

المستشفى الميداني الأردني غزة 74 يباشر أعماله

w

النابلسي يفتتح المساحة الرقمية في مركز شباب الصريح

w

اتفاقية تعاون بين ثربانتيس وقرى الأطفال

3202320223423663000046

المجلس الأمني في اربد يناقش قضايا مجتمعية

أخبار متعلقة
ww

مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة ومبادرة همة ولمة

1

إطلاق مشروع المهندس المهني في الزرقاء

32023120036271111326

المياه : الاجراءات الفنية والتقنية أخرت اصدار الفاتورة الشهرية

4202218171536495165697

مذكرة تفاهم بين التدريب المهني ومركز تصميم الألبسة

مديرية الامن العام

ضبط تاجري مخدرات وإصابة أحدهما أثناء تطبيق قواعد الاشتباك معهما - صورة

10202220215320767627549

الأمن العام يلقي القبض على مطلوب ومحكوم بالسجن 20 عاما