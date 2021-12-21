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الثلاثاء، 21-12-2021 10:39 م

نقابة الصحفيين تكرم عددا من الصحفيين والإعلاميين بالكرك

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الوكيل الاخباري - كرمت نقابة الصحفيين الأردنيين فرع إقليم الجنوب، اليوم الثلاثاء، في مقر الفرع في الكرك، عددا من الصحفيين والإعلاميين ممن أمضوا خدمة طويلة في المجال الصحفي والإعلامي.

وأكد العين مدالله الطراونة الذي رعى حفل التكريم أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه السلطة الرابعة في توجيه وبناء ثقافة أبناء المجتمع، إضافة إلى دورها المهم في نقل رسالة الدولة في الداخل والخارج في ظل الانتشار غير المنضبط وغير المهني الذي بات يبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قد يستغلها البعض في بث رسائل لا تخدم المصالح العليا للدولة والمجتمع على حد سواء، فضلا عن دورها المهم باعتبارها عين وأذن المواطنين للإطلاع على كل ما يحدث في البلاد بكل شفافية.

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