الإثنين 07-06-2021
الوكيل الاخباري

قرار حكومي بإلغاء تحديد السقوف السعرية للدجاج

العلوم والتكنولوجيا ومركز السلم المجتمعي يبحثان التعاون بينهما

حملات نظافة في الطرق والشوارع بكفرنجة

الاردن يدين مقتل نحو 160 شخصا في بوركينا فاسو

%2.96 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

تجار الألبسة تدعو المواطنين للبدء بشراء مستلزمات عيد الأضحى

مؤتة تبحث التحديات التعليمية فيها جراء جائحة كورونا

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الأميرة سلمى تفتتح مركز تدريب المرأة العسكرية

تنظيم نشاطات شبابية توعوية في جرش

الإثنين، 07-06-2021 03:24 م

هيئة الاتصالات تتلقى 3128 شكوى حتى نهاية أيار الماضي

ق


الوكيل الإخباري - تلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات 2245 شكوى تتعلق بانقطاع خدمات الإنترنت حتى نهاية شهر أيار الماضي.

اضافة اعلان

وقالت الهيئة إن الأرقام أظهرت استحواذ شكاوى الانترنت على النسبة الأكبر من إجمالي الشكاوى البالغة 3128، والتي توزعت على 2245 شكوى تتعلق بخدمات الانترنت، وخدمات الخلوي 808 شكوى، وخدمات الهاتف الثابت 47 شكوى، وشكاوى البطاقات المدفوعة مسبقاً 2، وشكاوى خدمات البريد 23، والشكاوى المتعلقة بالموافقات النوعية 3، مشيرة إلى معالجة 2629 منها.


وعزت إحدى الشركات الاتصالات هذا الانقطاع إلى وجود تحديث لأبراج الاتصالات ما أدى إلى توقف خدمات الانترنت.


وأكدت الهيئة الزيادة الملحوظة في أعداد الشكاوى هذا العام مقارنة مع 1828 شكوى خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بسبب ظروف جائحة كورونا والتحول الكلي للتعليم والعمل عن بعد ما رتب ازدياد أعداد المستخدمين والاشتراكات واستخدام خدمات الاتصالات والانترنت وخدمات البريد.


ودعت الهيئة المستخدمين الذين يواجهون مشاكل في خدمات الاتصالات ولا يحصلون على تجاوب من قبل شركات الاتصالات، إلى تسجيل شكوى لدى الشركة مزودة الخدمة والحصول على رقم الشكوى للمتابعة، وفي حال عدم قيام الشركة بحل الشكوى أو عدم الرد ضمن المهلة الممنوحة لها؛ التواصل مع الهيئة لمتابعتها من خلال ضباط الارتباط المكلفين بذلك وفق الإجراءات المعتمدة والمتفق عليها مع الشركات مزودة الخدمة.


وأوضحت أن تقديم الشكاوى عن طريق الرقم المجاني المخصص 117000، والبريد الإلكترونيhttps://www.trc.gov.jo/ ، والفيسبوك وتويتر، والموقع الإلكتروني للهيئة المرتبط بشكل مباشر مع النظام المؤتمت لتلقي ومتابعة الشكاوى أو الحضور شخصياً لموقع الهيئة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

قرار حكومي بإلغاء تحديد السقوف السعرية للدجاج

1

العلوم والتكنولوجيا ومركز السلم المجتمعي يبحثان التعاون بينهما

w

حملات نظافة في الطرق والشوارع بكفرنجة

خارجية

الاردن يدين مقتل نحو 160 شخصا في بوركينا فاسو

620213171748364509265

%2.96 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

fff

تجار الألبسة تدعو المواطنين للبدء بشراء مستلزمات عيد الأضحى

أخبار متعلقة
17306_large

تحذير من السفارة القطرية في الأردن

انت

هيئة الاتصالات تكشف سبب تعطل الانترنت في المملكة

هيئة

هيئة الاتصالات: انقطاع الكهرباء أثر على مليون مشترك بخدمات الإنترنت

9202014105543282280294

تنظيم الاتصالات: خدمات الانترنت عادت لوضعها الطبيعي