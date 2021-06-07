هيئة الاتصالات تتلقى 3128 شكوى حتى نهاية أيار الماضي

الوكيل الإخباري - تلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات 2245 شكوى تتعلق بانقطاع خدمات الإنترنت حتى نهاية شهر أيار الماضي.

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وقالت الهيئة إن الأرقام أظهرت استحواذ شكاوى الانترنت على النسبة الأكبر من إجمالي الشكاوى البالغة 3128، والتي توزعت على 2245 شكوى تتعلق بخدمات الانترنت، وخدمات الخلوي 808 شكوى، وخدمات الهاتف الثابت 47 شكوى، وشكاوى البطاقات المدفوعة مسبقاً 2، وشكاوى خدمات البريد 23، والشكاوى المتعلقة بالموافقات النوعية 3، مشيرة إلى معالجة 2629 منها.



وعزت إحدى الشركات الاتصالات هذا الانقطاع إلى وجود تحديث لأبراج الاتصالات ما أدى إلى توقف خدمات الانترنت.



وأكدت الهيئة الزيادة الملحوظة في أعداد الشكاوى هذا العام مقارنة مع 1828 شكوى خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بسبب ظروف جائحة كورونا والتحول الكلي للتعليم والعمل عن بعد ما رتب ازدياد أعداد المستخدمين والاشتراكات واستخدام خدمات الاتصالات والانترنت وخدمات البريد.



ودعت الهيئة المستخدمين الذين يواجهون مشاكل في خدمات الاتصالات ولا يحصلون على تجاوب من قبل شركات الاتصالات، إلى تسجيل شكوى لدى الشركة مزودة الخدمة والحصول على رقم الشكوى للمتابعة، وفي حال عدم قيام الشركة بحل الشكوى أو عدم الرد ضمن المهلة الممنوحة لها؛ التواصل مع الهيئة لمتابعتها من خلال ضباط الارتباط المكلفين بذلك وفق الإجراءات المعتمدة والمتفق عليها مع الشركات مزودة الخدمة.



وأوضحت أن تقديم الشكاوى عن طريق الرقم المجاني المخصص 117000، والبريد الإلكترونيhttps://www.trc.gov.jo/ ، والفيسبوك وتويتر، والموقع الإلكتروني للهيئة المرتبط بشكل مباشر مع النظام المؤتمت لتلقي ومتابعة الشكاوى أو الحضور شخصياً لموقع الهيئة.

