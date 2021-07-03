السبت 03-07-2021
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السبت، 03-07-2021 08:55 م

هيئة الاستثمار تحتفل بمئوية الدولة

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الوكيل الاخباري - قال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه، إن مئوية المملكة هي مناسبة وطنية كبيرة في وجدان الأردنيين، تحكي قصة وطن بُني بإرادة وعزم القيادة الهاشمية والشعب الأردني، عبر مراحل النشأة والتطور والبناء والازدهار.اضافة اعلان


وأكد حرتوقه خلال احتفال الهيئة بالمئوية أن إدارة الملف الاستثماري وجذب الاستثمارات وتمكين القائم منها يعتبر أولوية قصوى للأردن نظراً لأهميته ودوره الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والنفاذ إلى الاسواق العالمية وزيادة قدرته التنافسية وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة تساهم في خفض نسبة البطالة، وتحسين مستوى الدخل القومي للأفراد.

 




 

 


 

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