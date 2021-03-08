الإثنين 08-03-2021
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ورشة حول الجرائم الإلكترونية في جرش

الإثنين، 08-03-2021 08:06 م

ورشة حول الجرائم الإلكترونية في جرش

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الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات بليلا، اليوم الاثنين، ورشة عن بعد حول "الجرائم الإلكترونية" بالتعاون مع قسم الشرطة المجتمعية بمركز أمن شمال جرش، ضمن محور الأمن والسلم المجتمعي، لتثقيف الشباب بمخاطر هذه الجرائم وتأثيرها على الفرد والمجتمع، بمشاركة 20 شابة.
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وتطرقت الورشة إلى خطورة إدمان الشباب للمواقع الإلكترونية وآثارها الصحية والنفسية وتسببها بضرر كبير للأفراد أو الجماعات والمؤسسات، بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف معينة باستخدام الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة .

 




 

 


 

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