الإثنين 02-11-2020
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وزارة الصحة تعلن حاجتها لشراء خدمات عاملين في تخصصات طبية

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الإثنين، 02-11-2020 10:23 ص

وزارة الصحة تعلن حاجتها لشراء خدمات عاملين في تخصصات طبية

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة عن حاجتها لشراء خدمات عاملين في 7 تخصصات صحية وطبية، وفقا لنظام المشتريات الحكومي، للعمل في مختلف المستشفيات الحكومية التابعة لها.

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وقالت الوزارة ان التخصصات المطلوبة هي اختصاصي تخدير والعناية المركزة، واختصاصي عناية حثيثة واختصاصي امراض باطنية، واختصاصي طب اسعاف وطوارئ طب عام، وتمريض قانوني، ومعالجة تنفسية.


ودعت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، الراغبين الى تقديم طلباتهم في مديرية تخطيط الموارد البشرية وشؤون الموظفين في مبنى الوزارة، ولمدة أسبوع من تاريخه، مصطحبين معهم صورة عن الأوراق التالية:اثبات شخصية، دفتر العائلة، المؤهل العلمي، شهادة الاختصاص، عدم محكومية، تصريح مزاولة، تسجيل بنقابة الأطباء، وشهادة الخبرة مصدقة.


 




 

 


 

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