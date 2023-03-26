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الأحد، 26-03-2023 11:15 ص

وزارة المياه: ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 97.1% ونسبة تخزين السدود 43%

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري إن حجم الأمطار المتساقطة منذ بداية الموسم المطري ارتفع إلى 97,1% من المعدل السنوي العام البالغ 8,1 مليار م3 سنويا.

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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن حجم الأمطار يشكل ما نسبته 122,2% من مجموع الأمطار الهاطلة العام الماضي وأن أعلى نسبة هطول مطري سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية كانت بمنطقة العيص في الطفيلة بمعدل 34,3 ملم.

 

وأضافت أن أن نسبة الهطول لنفس الفترة من العام الماضي كانت قد سجلت 72,7% من المعدل العام.


وأشارت الوزارة إلى أن السدود دخلها 750 ألف متر مكعب فقط م3 لترفع التخزين إلى 120,5 مليون م3، حيث بلغت نسبة التخزين فيها 43% من طاقتها الكلية البالغة 280,759 مليون م3.

 




 

 


 

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