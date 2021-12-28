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الثلاثاء، 28-12-2021 03:47 م

وزير اسبق يقترح 3 أيام عطلة في الاردن

عطلة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اقترح الوزير الأسبق الدكتور وليد المعاني، الثلاثاء ، 3 أيام عطلة في القطاع العام والجامعات والمدارس لتخفيف العبء عن القطاع الصحي . 

 وقال المعاني عبر تغريدة على موقع تويتر : "حيث ان متحور أوميكرون سيتفشى دون شك خلال الشهرين القادمين فقد يكون من المناسب تخفيف العبء عن القطاع الصحي وذلك بتخفيف وتيرة الإصابات الأسبوعية عن طريق تقليل أيام الدوام في القطاع العام والجامعات والمدارس وذلك بالتعطيل يوم الجمعة والسبت والأحد، أي جعل اسبوع العمل 4 أيام لمدة 6 شهور " .

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