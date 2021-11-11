الخميس 11-11-2021
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الخميس، 11-11-2021 07:32 م

وزير الاشغال يلتقي رئيس واعضاء جمعية رجال الاعمال الأردنيين

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الخميس، مع رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين حمدي الطباع وأعضاء الجمعية، في مبنى الوزارة عددا من القضايا الاقتصادية التي تعنى بقطاع الإسكان والانشاء والمقاولات.

وأكد الكسبي خلال اللقاء ، أن الفرص الاستثمارية للشركات الأردنية في إعادة اعمار العراق متاحة، داعيا إلى استغلال هذه الفرص والمشاركة في اعادة اعمار العراق، بما سيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد في الاردن.

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