وزير التربية : أوامر الدفاع للمعلمين غير الملتزمين

الوكيل الإخباري - أكد وزير التربية والتعليم ، الدكتور تيسير النعيمي ان الوزارة ستطبق أوامر الدفاع على المعلمين غير الملتزمين بالبروتوكول الوقائي الخاص بعودة المدارس.



ولفت النعيمي ، الأربعاء، في تصريحات صحفية ، ان الوزارة ستتعامل بالنصح والإرشاد مع الطلبة غير الملتزمين.

اضافة اعلان



وتوقّع تسجيل مزيد من الإصابات بفيروس كورونا بين الطلبة والمعلمين ، موضحا أن هنالك استمرارا بتطبيق المرحلة الثانية من خطة وزارة التربية لعودة الطلاب الى المدارس.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





