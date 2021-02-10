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الأربعاء، 10-02-2021 10:26 ص

استمرار تطبيق المرحلة الثانية لعودة الطلبة إلى المدارس

وزير التربية : أوامر الدفاع للمعلمين غير الملتزمين

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وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي


الوكيل الإخباري - أكد وزير التربية والتعليم ، الدكتور تيسير النعيمي ان الوزارة ستطبق أوامر الدفاع على المعلمين غير الملتزمين بالبروتوكول الوقائي الخاص بعودة المدارس.

ولفت النعيمي ، الأربعاء، في تصريحات صحفية ، ان الوزارة ستتعامل بالنصح والإرشاد مع الطلبة غير الملتزمين.

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وتوقّع تسجيل مزيد من الإصابات بفيروس كورونا بين الطلبة والمعلمين ، موضحا أن هنالك استمرارا بتطبيق المرحلة الثانية من خطة وزارة التربية لعودة الطلاب الى المدارس.

 

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